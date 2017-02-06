В Белгороде:

Масштабное благоустройство ждёт набережную Белгорода

10:58
06 Февраля 2017
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Проект по преображению зоны отдыха обсуждался на совещании рабочей группы при главе администрации города Константине Полежаеве.

В 2017 году белгородская набережная войдёт в число крупнейших городских проектов по благоустройству. Несмотря на то, что проект находится на стадии разработки, уже известно, что протяжённость новой набережной составит около 20 км – от района Сосновки до центра города. Она будет представлять собою каскад парков, проходящий через весь город. Одним из её элементов также станет велодорожка.

Пока буду возводиться новые объекты, горожан призывают помочь привести в порядок территорию в непосредственной близости от набережной – огороды, заборы частных домов, фасады предприятий и организаций, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

В связи с этим мэр Белгорода призвал инициировать общие субботники и вместе наводить порядок вокруг набережной.

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