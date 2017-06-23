В Белгороде:

Малую Богданку перекроют на выходных в Белгороде

10:31
23 Июня 2017
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Соответствующее распоряжение подписал мэр города Константин Полежаев. 

Ограничение движение связано с проведением выпускных вечеров и празднованием Всероссийского Дня молодёжи.

С 08:00 24 июня до конца мероприятий 25 июня стоянку ограничат по малому проспекту Богдана Хмельницкого по левой стороне от улицы Супруновской до железнодорожного переезда.

Также стоянку запретят по малому проспекту Б. Хмельницкого по левой стороне от улицы Супруновской до старого моста и по правой стороне от старого моста до железнодорожного переезда.


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