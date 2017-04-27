В Белгороде:

Любители вкусно и сытно поесть соберутся на фестивале уличной еды в Белгороде

09:38
27 Апреля 2017
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Организатор мероприятия – факультет журналистики НИУ «БелГУ» обещает доказать, что уличная еда представляет собой целую культуру, открывающую дверь в мир новых вкусов и ощущений.

В рамках фестиваля ведущие шеф-повары Белгорода проведут мастер-классы для взрослых и детей. Гостей также ждут выступление кавер-группы, танцевальная программа и фотовыставка. На уличный фестиваль можно прийти с семьёй и друзьями, попробовать всем известные или новые блюда уличной кухни и просто хорошо провести время.

Мероприятие запланировано на 3 июня на площадке градостроительства «Белгородский Арбат» – улица 50-летия Белгородской области. Начало – в 14:00.

Ознакомиться подробнее с программой фестиваля и заполнить анкету участника можно в официальной группе «ВКонтакте».

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