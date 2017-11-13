Лучшую книгу Белгородской области выберут на книжном фестивале в Белгороде

09:23

Мероприятие пройдёт 21–23 ноября в областной научной библиотеке.

Жюри выберет «Лучшую книгу Белгородчины», а жители области смогут купить книги российских и региональных издателей на книжной ярмарке, встретиться с писателями, посетить презентации книжных новинок и открытые обсуждения, создать собственные книги и иллюстрации на мастер-классах.

Региональный фестиваль книжной культуры «Белогорье» проводит Белгородская научная библиотека, областное управление культуры и местное отделение Союза писателей России.

Организаторы хотят заинтересовать белгородцев книгами и чтением, представить им произведения местных авторов и книги по краеведению, объединить городские сообщества, дать возможность читателям, писателям, издателям и библиотекарям встретиться друг с другом.

Кроме того, здесь назовут лучшие литературно-художественные, научно-популярные, общественно-политические, краеведческие и библиотечные издания, учебники, детские книги, издания по искусству и фотокниги, изданные в области за последние три года.

Лучшую книгу по краеведению определили сами читатели: с января по сентябрь они оценивали издания о родном крае на выставке-голосовании «Читательская экспертиза» в абонементе библиотеки.

Подробную информацию о фестивале и конкурсе можно получить на сайте и по телефону: (4722) 31-06-62.

Фестиваль книги в Белгороде проводится раз в три года, первый состоялся в 2014 году.