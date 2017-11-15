Лучшим предприятиям региона вручили знаки «Белгородское качество» и «Качество Белого города»

13:09

В сентябре 2016 года Белгородская область в числе первых подписала соглашение с АНО «Российская система качества». В рамках Года качества в области, объявленного губернатором Евгением Савченко, с июня по октябрь проводился областной конкурс качества продукции и услуг «Белгородское качество».

Правительство Белгородской области поставило перед собой цель найти лучшие предприятия в городе и отметить их специальным знаком качества, чтобы белгородцы знали, где их ждёт отличное качество продукции и высокий уровень сервиса.

Организаторами конкурса «Белгородское качество» являются Департамент экономического развития и Департамент внутренней кадровой политики Белгородской области, ФБУ «Белгородский ЦСМ» и Белгородская торгово-промышленная палата.

По итогам конкурса обладателем знака «Белгородское качество» стал ресторан VOYAGE в номинации «Услуги для населения». Администрация Белгорода в свою очередь отметила отель VOYAGE знаком «Качество Белого города» в номинации «Лучшее предприятие в сфере гостиничного бизнеса».

Я выражаю огромную благодарность за оказанное доверие правительству Белгородской области и администрации города Белгорода. Качество и высокий уровень сервиса является приоритетом в отеле-ресторане VOYAGE. Мы делаем всё, чтобы наши гости были довольны. Поздравляю наш дружный коллектив с заслуженной наградой и желаю дальнейших побед и достижений на благо наших любимых гостей. Елена Михайлюкова

директор VOYAGE

Так же, по итогам конкурса, в этом году обладателем знака «Качество Белого города» в номинации «Лучшее торговое предприятие города» стал деликатесный супермаркет «Океан».

Я хочу выразить глубокую благодарность администрации города Белгорода и лично мэру Константину Алексеевичу Полежаеву за то, что наши труды были отмечены. Также хочется сказать большое спасибо покупателям за то, что они вдохновляют нас на постоянное совершенствование. Вопрос качества для деликатесного супермаркета «Океан» всегда был принципиально важным. За этой победой стоит огромная работа дружной сплочённой команды. Мы работаем семь дней в неделю, поднимая уровень сервиса и качества ассортимента ради наших покупателей. Елена Чернышевская

директор деликатесного супермаркета «Океан»

В отеле-ресторане VOYAGE и деликатесном супермаркете «Океан» трудятся несколько сотен сотрудников, большинство из которых являются членами межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда».

От всего профсоюза «Правда» и от себя лично поздравляю трудовые коллективы деликатесного супермаркета «Океан» и отеля-ресторана VOYAGE с этими высокими наградами. Полагаю, что получение знаков качества — это показатель профессионализма сотрудников и высоких стандартов, заданных на этих предприятиях. Отмечу, что профсоюз «Правда» ставит на первый план соблюдение трудовых прав работников, комплексно подходит к вопросам трудовых споров при участии руководства предприятий, помогает оперативно принимать решения, учитывая мнения всех сторон. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта

Деликатесный супермаркет «Океан» в Белгороде находится на месте легендарного одноимённого магазина, который дал название целому микрорайону. На площади 900 квадратных метров «Океан» представит покупателям широкий ассортимент качественных продуктов питания, деликатесов из разных уголков мира. Отдел собственного производства предлагает белгородцам большой выбор блюд для праздничного и повседневного стола, кулинарных изделий, приготовленных по фирменным рецептам с использованием современного оборудования.