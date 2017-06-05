Лучших барменов центральной России и Поволжья выберут в Белгороде
7 июня в областном центре пройдёт отборочный тур на национальный финал Чемпионата мира.
Лучших барменов выберут в двух номинациях: классика и флэйринг. Соревноваться будут участники из 20 городов России. Площадкой состязания станет ресторан «Новая волна». Там всё и начнётся в 17:00.
Организует мероприятие Белгородская барменская ассоциация при поддержке администрации Белгорода, рассказали в пресс-службе мэрии.
Победители отборочного этапа отправятся на национальный финал Чемпионата мира среди барменов – World Cocktail Championship 2017. Планируется, что он состоится 28 июня в Москве.