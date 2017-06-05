В Белгороде:

Лучших барменов центральной России и Поволжья выберут в Белгороде

10:30
05 Июня 2017
442
0

7 июня в областном центре пройдёт отборочный тур на национальный финал Чемпионата мира.

Лучших барменов выберут в двух номинациях: классика и флэйринг. Соревноваться будут участники из 20 городов России. Площадкой состязания станет ресторан «Новая волна». Там всё и начнётся в 17:00.

Организует мероприятие Белгородская барменская ассоциация при поддержке администрации Белгорода, рассказали в пресс-службе мэрии.

Победители отборочного этапа отправятся на национальный финал Чемпионата мира среди барменов – World Cocktail Championship 2017. Планируется, что он состоится 28 июня в Москве.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

15336
Пассажирский самолёт из Самары «рухнул» на крышу дома в Белгородском районе
12058
Диких уток на Везёлке в Белгороде переселят на остров
9319
Грозы и град придут в Белгородскую область
8808
В кефире из Белгородской области нашли крахмал и кишечную палочку
7900
Часть «Лесной сказки» продают в Белгородской области
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика