Липецкие бармены выиграли отборочный тур на национальный финал Чемпионата мира

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В Белгороде определили лучших барменов ЦФО и Поволжья.

7 июня в одном из ресторанов города состоялся финал отборочного тура по ЦФО в национальный финал World Cocktail Championship 2017. Его организаторами выступили Белгородская барменская ассоциация при поддержке администрации Белгорода.

Это не первый молодёжный проект, который мы поддерживаем. Недавно прошёл Фестиваль уличной еды достаточно успешно. Молодёжи тяжело самостоятельно организовать крупное мероприятие, поэтому мы оказываем помощь. Ассоциация барменов популярна в Белгороде, поэтому мы с ними. Не всегда в заведениях посетители обращают внимание на работу барменов, это мероприятие открывает тайную миссию, которая происходит за барной стойкой. Дмитрий Алдаев руководитель департамента экономического развития администрации Белгорода

Соревнования проходили в двух номинация: «классика» и «флэйринг». Оценивается всё: правильное пользование оборудованием, техника, фирменный стиль, подача. Главная победа бармена – если его коктейль попросят сделать ещё раз.

Лучшие бармены своих городов приехали в Белгород показать своё мастерство. Цепочка отборочных туров выявит двоих, кто будет отстаивать честь страны на World Cocktail Championship 2017. Так как мы принимающая сторона, из Белгорода участвуют четыре бармена, два в каждой номинации. Шансы у нас высоки, мы идём на восьмом месте из 56 городов, которые входят в Ассоциацию барменов. Ринат Гайнулин

Один из представителей Белгорода, Евгений Шарапов, – частый участник подобных мероприятий. Бармен признаётся, что это для него целая жизнь, творческий процесс, в котором можно создать новое, дополнить уже придуманное. Евгений участвует в номинации «классика», в котором необходимо приготовить два напитка – обязательный и авторский.

В процессе создания коктейля всегда экспериментируешь, подбираешь вкусы, приходит всегда какое-то решение. В этом коктейле я использовал свои фирменные духи, в состав которых входит грейпфрут, масло цедры, вода и ликёр. Достаточно долго готовился, доводил до ума, и вот сегодня я его представил. Евгений Шарапов

В этой номинации пять блоков: знание о вине, сервировка и подача; грамотный налив пива; два вида кофе – капучино и эспрессо; «бар-стайл» – приготовление двух коктейлей – авторского и обязательного. Основной конкурс проходит на сцене, где бармен готовит свой авторский коктейль за пять минут на три персоны.

Ещё одна белгородка Илона Туринцева – единственная девушка-участница конкурса. По её словам, она привыкла, что для неё нет поблажек, к ней относятся так же строго, как и к мужчинам. В прошлом году она выиграла Чемпионат ЦФО, останавливаться на достигнутом не собирается, ведь это дело увлекает её вот уже четыре года.

У каждого флэйрингиста свой стиль, своё видение. Если бармен отличается от других, это говорит о его уровне. Для меня это больше, чем просто работа и хобби. Илона Туринцева

В соревновании важными являются элементы шоу, процесс создания коктейля, чистота исполнения, красота, артистизм, сложность, движения, креатив, взаимодействие с публикой и музыкальность.

По итогам всех конкурсов определились два победителя, которые представят ЦФО и Поволжье на Чемпионате России, который состоится 28 июня в Москве. Ими стали Владимир Чуйков из Липецка («классика») и его земляк Артём Кондратьев («флэйринг»).

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