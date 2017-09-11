ЛЭП и большегрузы: будущим водителям рассказали об опасностях поражения электрическим током

15:43

Обучающие семинары для курсантов автошкол ДОСААФ проводят специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго».

65 преподавателей и курсантов узнали о причинах ударов током, о «напряжении шага», о том, как правильно выходить из опасной зоны. Для наглядности им показали примеры печальных последствий после нарушения правил электробезопасности.

Заместитель главного инженера Белгородских электрических сетей Владимир Бакулин особое внимание слушателей обратил на недопустимость проведения вблизи ЛЭП любых работ, связанных со складированием материалов и разгрузкой грунта. Запрещено крупногабаритному транспорту передвигаться по трассе с поднятым кузовом – высота автомобиля не должна превышать 4 с половиной метра.

Если техника оказалась в зоне поражения током, водителю нельзя покидать салон – в нём он находится в безопасности. Нужно сохранять спокойствие и позвонить на прямую линию ПАО «МРСК Центра» по номеру 13-50 для обесточивания линии. Если из автомобиля всё же нужно выйти из-за угрозы жизни, водитель может выпрыгнуть из кабины, коснувшись земли одновременно двумя ногами. Затем нужно уйти из опасной зоны на 8-10 метров гусиным шагом, не отрывая ступни от земли и друг от друга.

Земельные работы вблизи кабельных линий проводятся только после получения разрешения в электрокомпании. Землеройная техника может работать более чем в метре от кабельной трассы, ударные и вибропогружные механизмы – в пяти метрах и далее.

Директор белгородской автошколы ДОСААФ Александр Аполевский отметил «жизненную важность» таких семинаров. Энергетики проводят их регулярно, главная цель таких встреч – предотвратить гибель людей в результате неосторожного обращения с электричеством.