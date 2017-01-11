«Легально» окунуться в ледяную воду на Крещение в Белгороде можно будет в двух местах

13:52

Рядом с местами для обрядового омовения будут дежурить правоохранители, медики; там установят платки для обогрева.

Оба места для купания находятся на Центральном городском пляже, на левом и правом берегу. Первый расположится около клуба закаливания «Белгородец», второй – у водно-спасательной станции напротив. К купелям можно будет безопасно спуститься по установленным сходням.





Также организаторы обещают подготовить неподалёку места для парковки автомобилей. Перед праздником водолазы обследуют купели.

Крещенское купание в необорудованных местах небезопасно, напоминает пресс-служба мэрии Белгорода.