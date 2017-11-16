Квартира в Белгороде окупается в среднем за 18 лет сдачи в аренду

18:00

Средняя стоимость квартиры в городе — 3,353 млн рублей, её можно сдать за 15,5 тыс. рублей в месяц, или за 185,5 тыс. рублей в год, доходность составит 5,5%.

С такими показателями Белгород оказался на 48-й строчке рейтинга доходности и окупаемости жилья в российских городах.

Доходнее всего жильё в Магнитогорске: 8,5% при стоимости квартиры 1,665 млн рублей и сдаче в аренду в течение 12 лет за 11,7 тыс. рублей в месяц. В Махачкале квартиру, купленную за 1,756 млн рублей, можно сдать за 12 тыс. в месяц с доходностью 8,2% за 12 лет. В Вологде арендная квартира за 2,233 млн принесёт 14,8 тыс. рублей в месяц или 8% доходности за 13 лет.

Наименее выгодно покупать жильё для сдачи в найм в Чебоксарах: с квартиры стоимостью 2,395 млн можно получить только 4,4% доходности за 23 года при ежемесячной арендной плате 8,8 тыс. рублей.

Квартира в Москве стоит в среднем 11,273 млн, но за 22 года принесёт только 4,6% дохода, если сдавать её за 42,7 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге на квартире за 7,767 млн можно заработать 30,3 тыс. рублей в месяц, за 21 год это даст 4,7% доходности.

Лучшую доходность и окупаемость дают отремонтированные квартиры с мебелью и техникой, расположенные в домах возле остановок транспорта, сообщает портал «Мир квартир».