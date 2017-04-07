Квантовое детство: в школе № 50 Белгорода открылся детский технопарк

18:08

Два раза в неделю белгородские школьники собирают роботов, изучают состав молока, осваивают работу на сверлильных станках.

Только на закупку оборудования потратили 80 млн рублей, 56,3 из которых Белгородская область получила грантом на создание регионального детского технопарка «Кванториум». Зато теперь почти 500 детей осваивают навыки будущего, которое, по меткому замечанию губернатора Евгения Савченко, наступило ещё вчера:

Считаю, что такие площадки должны появляться во всех городах и районах области, а в Белгороде, возможно, их должно быть даже несколько. Евгения Савченко губернатор Белгородской области

На базе технопарка реализуются пять образовательных естественно-научных и технических направлений, в первую очередь востребованных в нашем регионе: нанобиотехнологии, информационные технологии, геоинформационные технологии, робототехника, нейротехнологии. Площадки так и называются: IT-квантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум, нейроквантум, робоквантум и цех Hi-tech.

На занятия ходят дети из разных школ, не только белгородских, но и районных. Но набор с 1 сентября будет уже более жёстким: будут отбирать проявивших себя детей с 10 лет, хотя их число возрастёт до 800.

Педагоги прошли обучение в Москве по образовательным траекториям «Кванториума». Из 16 преподавателей большинство – аспиранты БГТУ им. В. Г. Шухова. Предполагается сотрудничество с промышленными предприятиями по части разработки производственных проектов, ранней профориентации подростков, проведения мастер-классов специалистами.

Скорее всего, большим ажиотажем пользуются классы робототехники. В одном показали полезного робота, который может ездить по траектории и доставлять жестяные банки с газировкой. В другом создали прототип конвейерной линии по производству полезных товаров для животных. А Роман Яковенко из Стрелецкой школы – один из ребят, которые в наноквантуме собирают роботов, управляемых «силой мысли».

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