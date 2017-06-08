«Куплю рога сайгака», «Продай волосы» или как такая реклама вредит «здоровому» виду Белгорода

21:53

Работа по борьбе с несанкционированной рекламой в областном центре ведётся с 2015 года. За это время было сделано многое, но ещё больше только предстоит.

По словам главного архитектора Белгорода Галины Горожанкиной, сейчас все силы управления сфокусированы на очистке центра от массивных баннеров, нелегальных информационных стендов, малоформатных объявлений и т.д.

С 2015 года в городе была проведена большая работа по борьбе с незаконной рекламой и информационными стендами: установлены нормативы, какой должна быть информационная база на территории города, проведена работа с хозяйствующими субъектами, выстроена система контроля за размещением рекламы. Управление архитектуры даже талмуды специальные создало под названием: «Положение о рекламных конструкциях» и «Положение об информационных конструкциях».

В части размещения рекламных конструкций, которое осуществляется в соответствии с ФЗ «О рекламе», у нас достаточно правильно выстроена система, и она работает. А вот в части доведения до такого же состояния информационных конструкций, которые размещаются на фасаде зданий, на ограждениях и т.д. – здесь работа ведётся системно и прекращать её нельзя. Галина Горожанкина

В положении чётко определены места, где может размешаться реклама, сейчас она искажает фасады. По словам Горожанкиной, эти объекты должны нести архитектурную смысловую нагрузку, они не могут быть искажены несистемной, непонятной рекламой. В положении, помимо общей информации, в качестве приложения есть рекомендации по возможным местам установки рекламных конструкций. Этот документ также может пригодиться дизайнерам.

Всего в городе первого салюта за два года было демонтировано более 3500 информационных конструкций. Это в значительной мере город почистило, но не до конца.

Так, в рамках проекта городской «МедиаСреды», журналистам на примере здания старого «Дома быта» по Преображенской наглядно продемонстрировали отличие фасада с рекламой и без.

Давайте делать нормальную рекламу: световую и отдельно стоящие буквы – они прекрасно смотрятся на фасаде, они дополняют его. У нас в городе уже демонтированы большие рекламные конструкции формата 3х6. Мы дозированно оставили рекламные конструкции – скроллеры (сменная информация). На территории центра установили афишные тумбы, ситилайты – это более мелкомасштабные конструкции. Галина Горожанкина

Для того, чтобы случаи с установкой несанкционированной рекламы не повторялись на одном и том же месте по схеме: сняли – подождали какое-то время – снова повесили, хозяйствующий субъект должен понести соответствующее наказание – денежное. Штрафные санкции для физических лиц предусматривают: первый факт – 80 тысяч рублей, второй факт – 200 тысяч рублей.

В идеале – это перенять опыт Москвы. От жёстких правил они перешли к более лояльным: разработали положение, в котором указали, где возможно размещать на фасадах рекламу и какого формата. При этом они сняли всевозможные барьеры и необходимость согласования для тех, кто размещают свои конструкции в рамках этого положения. Галина Горожанкина

В связи с этим важно ещё разграничить понятия «рекламные» и «информационные конструкции». Рекламные конструкции – это объекты, на которых размещена информация об индивидуализации операций, процессов, объектов – то есть реклама. Она регулируется ФЗ «О рекламе».

Информационные конструкции – это вывески и информационные стенды на фасадах, названия магазинов.

Мы категорически запретили использование в этих ситуациях баннеров. Мы переходим на отдельно размещаемые световые буквы. Потому что размещение такое решает несколько проблем – не загромождает фасад, а лаконично дополняет его, и в ночное время мы совершенно по-другому воспринимаем те улицы, на которых первые этажи заняты под объекты обслуживания. Переходя на новый формат вывесок, мы подсвечиваем город, делаем его иным. Галина Горожанкина



Бич сегодняшнего времени – это малоформатная реклама или простыми словами бумажные буклеты, листовки, брошюры и т.д. Так практически на всех улицах города в районе Харьковской горы висят объявления «Куплю рога сайгака», «Принимаем к продаже волосы», «Распродажа шуб», «Распродажа конфиската» и т.д. Альтернативой такому «дедовскому» способу рекламы являются афишные стенды.

Что касается статистики, в отношении юридических лиц с апреля по июнь было составлено 90 дел об административных нарушениях с суммой штрафов 80 тысяч рублей. Фактически вынесены решения о наказании на 1 миллион 14 тысяч рублей. Что касается протоколов на физических лиц: с апреля по июнь – 21 протокол на общую сумму 34 тысячи рублей.

Такая маленькая сумма, потому что административный штраф в отношении физического лица предусматривает штраф от 1000 до 5000 рублей. В настоящее время хозяйствующие субъекты, чтобы выйти из этой неприятной ситуации, вносят необходимые изменения в договоре аренды нежилых помещений и выходят в итоге на штраф 1000-2000. Наталия Гома

начальник отдела рекламы управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода

Недочёт в программе борьбы с несанкционированной рекламой – это сроки. По словам Галины Горожанкиной, на демонтаж хозяйствующему субъекту даётся 30 дней и следующая проверка этой территории может произойти не раньше, чем через 70 дней. В случае, если субъект отказывается демонтировать, то «Белгорблагоустройство» оставляет за собой право принудительно демонтировать конструкцию. Однако такой ситуации в случае с информационными стендами пока что не было, в отличие от рекламных.

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