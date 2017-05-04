Купальный сезон стартует в Белгороде с началом лета
Спасатели заранее занимаются подготовкой к работе на городских пляжах.
Обучение проходят 40 человек. Часть из них уже имеет опыт работы спасателем, часть сделала этот выбор впервые. Занятия организованы на базе водно-спасательной станции городского управления ГО и ЧС. Также проверяется и готовность техники, спецсредств.
Главное, чему обучают специалистов – это оказание пострадавшим доврачебной медпомощи. В качестве проверки знаний и навыков спасателей будут ждать экзамены.
Открытие купального сезона в областном центре запланировано на 1 июня, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.