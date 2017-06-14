В Белгороде:

Кубок Белгорода по Counter-Strike: Global Offensive набирает участников

09:28
14 Июня 2017
201
0

Поклонники игры сразятся в гранд-финале турнира 25 июня.

Принять участие в «Кубке Белгорода по CS:GO – Лето 2017» могут команды, состоящие из пяти-семи игроков. Заявки участников принимаются до 23:00 17 июня. Взнос с команды составляет 1000 рублей.

Первая квалификация состоится 18 июня, вторая – 21 и 22 июня.

Ознакомиться с правилами участия в турнире и зарегистрироваться можно в официальном сообществе «Федерация Киберспорта Белгород».



Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

23068
Град размером со сливу выпал в Белгороде
9075
Евгений Савченко: Мы не допустили обнищания народа
8661
Избитый в парке Строителя подросток скончался в больнице
7533
Срок строительства дома на участках под ИЖС в Белгородской области увеличат с 5 до 7 лет
6243
Смертельное ДТП произошло на улице Красноармейской в Белгороде
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика