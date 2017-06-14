Кубок Белгорода по Counter-Strike: Global Offensive набирает участников

09:28

Поклонники игры сразятся в гранд-финале турнира 25 июня.

Принять участие в «Кубке Белгорода по CS:GO – Лето 2017» могут команды, состоящие из пяти-семи игроков. Заявки участников принимаются до 23:00 17 июня. Взнос с команды составляет 1000 рублей.

Первая квалификация состоится 18 июня, вторая – 21 и 22 июня.

Ознакомиться с правилами участия в турнире и зарегистрироваться можно в официальном сообществе «Федерация Киберспорта Белгород».



