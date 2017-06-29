Кто получит нагрудный знак «Почётный гражданин города Белгорода» в 2017 году?

14:45

Общественный Совет по рассмотрению предложений о присвоении этого звания озвучил имена семи претендентов.

1. Колесников Анатолий Григорьевич – заместитель председателя Белгородского городского Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов;

2. Копица Владимир Иванович – заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Белгороду;

3. Лобач Галина Владимировна – заместитель председателя местной общественной организации «Совет женщин города Белгорода»;

4. Селивёрстов Юрий Иванович – заведующий кафедрой экономики и организации производства БГТУ им. В. Г.Шухова, глава администрации города Белгорода с 1992 по 1994 годы, председатель Белгородской областной Думы с 1994 по 1997 годы;

5. Словецкий Антон Казимирович – генеральный директор ООО «Трансюжстрой-ПГС»

6. Тютерев Иван Петрович – ветеран Великой Отечественной войны, спасатель Белгородского витаминного комбината в 70-е годы.

7. Ханюков Василий Иванович – мастер-инженер-технолог кузнечно-прессового производства ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».

Голосование было тайным, члены Совета выставили баллы от 0 до 10 понравившейся кандидатуре, сформировав таким образов своеобразный рейтинг. Его представят депутаты Белгородского городского Совета на очередной сессии.

Как сообщается на сайте мэрии города, окончательное решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Белгорода» будет принято народными избранниками в июле, в канун Дня города.

Кроме того, на заседании был избран председатель Общественного совета. Им стал Почётный гражданин города Белгорода, заслуженный работник ЖКХ РФ Георгий Голиков.