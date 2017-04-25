Кстати о птичках: белгородскому фермеру запретили выращивать зерно возле аэропорта
Прошлогодняя кукуруза привлекала пернатых, что могло помешать нормальной работе воздушных судов.
По факту некорректного использования земли в приаэродромной территории Белгорода провела проверку транспортная прокуратура.
Выяснилось, что участки, примыкающие к аэропорту с северной стороны, в 2016 году были засеяны кукурузой. К середине ноября прошлого года зерновую культуру ещё не убрали. Это привлекало птиц и создавало угрозу безопасности.
Земля, как оказалось, обрабатывалась местным фермером. Он арендовал поля у собственника участков. Прокурор по факту нарушения внёс представление, которое фермер проигнорировал. Кукуруза с полей была убрана лишь весной 2017 года.
В отношении главы хозяйства было возбуждено административное дело по факту невыполнения требований прокурора. Мировой суд назначил нарушителю штраф.
Также сотрудники надзорного ведомства обратились в суд и потребовали от владельца земли запретить сдавать её в аренду для выращивания агрокультур. Суд поддержал требование, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.