Кстати о птичках: белгородскому фермеру запретили выращивать зерно возле аэропорта

11:06

Прошлогодняя кукуруза привлекала пернатых, что могло помешать нормальной работе воздушных судов.

По факту некорректного использования земли в приаэродромной территории Белгорода провела проверку транспортная прокуратура.

Выяснилось, что участки, примыкающие к аэропорту с северной стороны, в 2016 году были засеяны кукурузой. К середине ноября прошлого года зерновую культуру ещё не убрали. Это привлекало птиц и создавало угрозу безопасности.

Земля, как оказалось, обрабатывалась местным фермером. Он арендовал поля у собственника участков. Прокурор по факту нарушения внёс представление, которое фермер проигнорировал. Кукуруза с полей была убрана лишь весной 2017 года.

В отношении главы хозяйства было возбуждено административное дело по факту невыполнения требований прокурора. Мировой суд назначил нарушителю штраф.

Также сотрудники надзорного ведомства обратились в суд и потребовали от владельца земли запретить сдавать её в аренду для выращивания агрокультур. Суд поддержал требование, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.