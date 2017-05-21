В Белгороде:

Крестный ход с чудотворной иконой Николая Ратного прошёл в Белгороде

14:42
21 Мая 2017
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Около тысячи горожан сопроводили святыню из Преображенского в Смоленский собор.

Завершилось шествие богослужением в Смоленском соборе в память о святителе Николае. На время крестного хода движение транспорта на участках улиц Преображенской, Попова и Гражданского проспекта было приостановлено.

Иконе Николая Ратного более 500 лет, находилась она в храме в селе Устинка Шебекинского района, а сейчас хранится в Преображенском соборе Белгорода. Ещё в начале ХIX века на крестный ход с иконой в Белгороде выходили до 30 тысяч человек.

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