Краски города: в Белгороде в четвёртый раз прошёл Арт-фестиваль

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6 мая в парке Победы живописцы, графики, мастера прикладного искусства представили свои работы, а гости фестиваля приобрели первые навыки в шитье, вязании и лепке, а также раскрасили достопримечательности Белгорода на свой вкус.

Интерактивная раскраска «Я люблю Белгород» – нововведение этого года. Все желающие от мала до велика «расписали» чёрно-белый любимый город в яркие цвета. Музыкальную программу фестиваля начал «Ансамбль синтезаторов» детской музыкально-хоровой школы Белгорода, а завершила популярная рок-группа «Кольцо Нибелунга».

В центре площадки разместили стенды со своими работами городские художники. Классические реалистические пейзажи и натюрморты, полотна на тему Великой Отечественной войны, эксперименты в духе молодого Петрова – Водкина, поп-арт, авангард – всё разнообразие изобразительных жанров смогли наблюдать не только жители города, но и иностранные студенты, для которых была проведена экскурсия по фестивалю на английском языке.

Главную публику фестиваля – детей – развлекали клоуны из театра «Две обезьяны». Юные фестивальщики попробовали себя в танцах, клоунском караоке, разучивании скороговорок.

«Прикладники» расположились по периметру, в тени деревьев. Наибольшей популярностью у гостей пользовался стол, за которым можно было своими руками слепить розу из гипса, разукрасить её и забрать себе в подарок. Мастера лепки рассказали, что на профессиональном уровне требуется, конечно, профильное образование, а простейшие фигурки недолго слепить и не знатоку.

Мастер росписи по бересте Константин Лебедев переехал в Белгород с Камчатки, где занимался флорентийской мозаикой – создавал картины из камней. Константин рассказал, что бересту ему привозят с Камчатки и из Беларуси, она год сушится, чтобы «с неё ничего не ссыпалось и не опало», а краски для росписи используется те, которыми пишутся иконы:

В берестяной росписи я отдыхаю и душой, и телом. Ведь это работы, которые невозможно повторить: природа ставит задачи, а я их исполняю. Порой в ожидании «картины» береста лежит месяцами, потом начинаешь наносить какие-то штрихи и рождается полотно. Константин Лебедев мастер росписи по бересте

Ксения Лаза прятала себя и свои вязаные техникой амигуруми игрушки от майского солнца под зонтом. Занимается Ксения «ремеслом» с детских лет, в выставках принимает участие уже второй год: «Поняла, что достигла определённого уровня мастерства, вот и решила представлять работы на суд публики».

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