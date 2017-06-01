В Белгороде:

Костромская область подарила Белгородскому зоопарку лосёнка Лунтика

11:33
01 Июня 2017
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Передача месячного питомца состоялась по инициативе губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

лось

Глава региона откликнулся на призыв полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова пополнить коллекцию животных Белгородского зоопарка. Сергей Ситников выразил радость, что у белгородских детей появится возможность любоваться и общаться с таким символом русского Нечерноземья, как лось, цитирует главу региона его пресс-служба.

Лосёнок Лунтик отправился в Белгород 30 мая из Сумароковской лосиной фермы, расположенной в Костромской области. Это единственный и уникальный природный заказник Центральной России, в котором одомашнили диких лосей и получают лосиное молоко. Ферма, существующая с 1963 года, занимается созданием условий, необходимых для увеличения численности лосей в окрестных лесах и сохранения их генофонда. В настоящее время на ферме проживают 23 лосёнка и 28 взрослых особей.


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