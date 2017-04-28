Контртеррористические учения прошли в Белгороде

17:26

Они были отработаны сегодня, 28 апреля, на стадионе БГТУ имени В. Г. Шухова. По сценарию учений группа террористов напала на участников спортивных мероприятий.

В операции участвовали группировки сил и средств Оперативного штаба, включая подразделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ПУ ФСБ, УФСИН, «Росгвардии», ЛО МВД, БелЮИ МВД, ЦССИ ФСО, Белгородского территориального гарнизона и Центра медицины катастроф.

Все структуры работали в условиях, максимально приближенных к боевым. Они оценивали масштабы и последствия возможного теракта, рассчитывали силы и средства для эвакуации населения и ликвидации предполагаемых последствий чрезвычайной ситуации.

По информации пресс-службы управления ФСБ, поставленные задачи были успешно выполнены: был пресечён условный террористический акт и ликвидирована угроза жизни, здоровью и имуществу.

Фото пресс-службы управления ФСБ