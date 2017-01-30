Константин Полежаев: В каждом микрорайоне должен быть маленький детский сад

13:47

Глава Белгорода поручил инициировать проект по созданию сети частных детских садов.

Такое предложение от мэра города поступило на еженедельном оперативном совещании в администрации Белгорода 30 января.

Константин Полежаев отметил, что в микрорайонах областного центра создаются офисы семейного врача, необходимо также в каждом из них создать «маленький детский сад».

Мэр Белгорода поручил департаменту экономического развития проработать вопросы компенсации части родительской платы и поддержки инвесторов, активно привлечь к проекту Ассоциацию частных детских садов.

По информации пресс-службы администрации Белгорода, в этом году в муниципальных детских садах планируется создать дополнительно около 500 новых мест.