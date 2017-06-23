Ко Дню города в Центральном парке Белгорода откроют новые аттракционы

23:03

На сегодняшний день в парке расположен 41 аттракцион, и к 5 августа планируется завершение реконструкции парка, в ходе которой в нём появятся новые развлечения.

Созданием и эксплуатацией аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха с 2000 года занимается ООО «Геопарк». За последние четыре года здесь появились 14 новых аттракционов и батутов.

Цепочная карусель из Италии «Торнадо» начнёт работать с 5 августа. Кстати, название нового аттракциона придумали белгородцы, и рассчитан он на 32 места. Особенностью является наличие оригинальных посадочных мест: они парные и закреплены таким образом, что пару составляют два разных по размеру кресла – для взрослого и ребёнка. Это позволит мамам и папам прокатиться на карусели, держа за руку своего малыша. Компанию новой карусели составят «Летающие слоны». Также для любителей скейтборда в этот день будет открыт скейт-парк, а рядом с ним построят спортивную площадку.





Наша главная цель создавать яркий, живой, разнообразный и самобытный парк для людей совершенно разных интересов и возрастов. Мы занимается благоустройством площадок, скамеек, но этого недостаточно для активного отдыха белгородцев. Мне хотелось бы, чтобы парк был уютным для всех. Александр Каракулов генеральный директор ООО «Геопарк»



Озеленение территории парка входит в проект реконструкции. В рамках программы было закуплено 160 кг семян.





Мы планируем до конца этого сезона закончить все работы по благоустройству вокруг «Тропикано», детского городка. В планах сделать красивый контактный фонтан. Чтобы парк был посещаем, в детском центре проводятся разные мастер-классы, квесты и представления. Мы стараемся разнообразить досуг буквально всех людей, которые приходят в парк. Александр Каракулов генеральный директор ООО «Геопарк»



Цены по сравнению с прошлым годом не изменились. В этом году для посетителей разработана карточная система оплаты. Теперь можно не стоять каждый раз в очереди за билетами, а купить карточку, пополнив счёт разом.

В перспективе планируется установить wi-fi по всей территории парка. Библиотека под открытым небом – ещё одна цель, которую в скором времени планируют реализовать.

Одна из главных идей – поставить новое «Колесо обозрения». В Белгороде уже более 30 лет работает этот аттракцион, однако, как признаётся генеральный директор, он уже морально устарел. Американская горка – ещё одна мечта, которую хотят воплотить в жизнь.

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