Клуб стобалльников по ЕГЭ появится в Белгороде

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12 апреля в Белгородском государственном университете прошёл форум стобалльников, организованный в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы» и посвящённый Году экологии в России.

Впервые акция «100 баллов для Победы» стартовала в апреле 2015 года в Санкт-Петербурге. Тогда в ней приняли участие более 50 регионов РФ. В 2017 году все субъекты России подхватили эту образовательную инициативу.

В этом зале собрались те, кто подтвердил высокий уровень знаний на ЕГЭ, и те, кому это предстоит. Я понимаю, каких усилий стоят эти результаты. Не сомневаюсь, что вы с успехом сдадите Единый государственный экзамен в мае и это поможет выбрать правильный путь в будущем. Мы будем рады видеть вас в своём университете. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

Наталия Полуянова рассказала о мерах предосторожности на экзамене, психологическом состоянии учеников и наиболее популярных предметах на ЕГЭ.

Все меры защиты направлены на объективность процедуры. Если их не будет, то какой в экзамене смысл? Эти меры помогают объективно оценить не только знания учащихся, но и работу учебных заведений. Наталия Полуянова заместитель губернатора Белгородской области

Оказалось, что наиболее востребовано у выпускников обществознание, его сдают 69 % школьников. История, физика, биология – тоже в особом почёте. Эти предметы сдают 23 %, 30 %, 24 % детей соответственно. Английский язык выбирают 8,6 %. К тому же, в 2017 году во время досрочного периода проведения ЕГЭ один участник сдавал испанский язык, чего раньше никогда не было. Есть вероятность, что он будет востребован.

Константин Курганский рассказал о популярном проекте Центра молодёжных инициатив – участии студентов вузов в ЕГЭ в качестве наблюдателей.

Психологически очень сложно сдавать экзамен. И если в этот момент в аудитории кроме преподавателей будет ваш сверстник, который сможет поддержать улыбкой, возможно, вам будет намного легче. Константин Курганский директор Центра молодёжных инициатив

После обсуждения состоялся «Открытый микрофон», где каждый мог задать вопросы, рассказать о своих успехах и ошибках на ЕГЭ, о том, как набрать 100 баллов на экзамене.

ЕГЭ по плечу каждому. Необходимо быть уверенным в себе, правильно распределять своё время и приоритеты, тогда всё получится. Дарья Лебедева 1-й курс Медицинского института БелГУ, сдала экзамен по химии на сто баллов

В конце форума было представлено видеообращение бывших участников ЕГЭ, которые теперь учатся в престижных вузах, а также предложено организовать клуб стобалльников «Белгородский интеллектуальный ресурс».

После школьники разошлись по аудиториям, где для них были организованы тренинги и мастер-классы от профессионалов (руководители предприятий, менеджеры, психологи) по направлениям деятельности клуба: «Общество», «Коммуникации», «Экономика», «Технологии», а также разбор демоверсий КИМов по выбранным предметам.

Завершил встречу большой флешмоб перед НИУ «БелГУ». Школьники построились на площадке, образовав цифру 100, и прокричали: «Сдадим ЕГЭ на сто баллов».

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