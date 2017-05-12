Клещей и комаров прогонят с пляжей Белгорода

16:01

В областном центре специалисты проведут акарицидные и ларвицидные обработки пляжей и мест массового отдыха.

Мероприятия запланированы на 16 мая.

С 7 до 11 часов сотрудники Роспотребнадзора займутся обработкой правого и левого берегов центрального городского пляжа на реке Северский Донец.

С 11 до 12 часов паразитов будут травить на месте массового отдыха на Везёлке недалеко от улицы Левобережной. В это же время обработке подвергнется место массового отдыха на Белгородском водохранилище неподалёку от улицы Песчаной.

Отдыхающих просят не посещать перечисленные места во время обработки и в течение трёх часов после неё, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.