Клещам бой: городские парки Белгорода обработают от кровососов

10:02

Акарицидные обработки четырёх зон отдыха областного центра проведут в два дня.

В среду, по информации городской администрации, профилактические и противоэпидемические мероприятия проведут в Центральном парке культуры и отдыха (с 07:00 до 11:00) и в городском парке Памяти (с 11:30 до 15:00).

В четверг под обработку попадут парк Победы и парк «Котофей» (с 07:00 до 11:00), а также парк Южный (с 11:30 до 15:00).

Стоит отметить, что на сегодняшний день (на период с 16 марта) в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились почти 7000 россиян, сообщает Роспотребнадзор. А в Белгородской области только в апреле клещи укусили 185 человек.