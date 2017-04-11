Класс с углублённым изучением химии открывает БелГУ в школе № 4 Белгорода

13:28

Урочные занятия организуются кафедрой общей химии университета с 1 сентября 2017 года и рассчитаны на десятиклассников.

Проводить уроки будет преподаватель кафедры доцент Людмила Васильевна Колчанова на базе школы. Исследовательскую деятельность и занятия в объединениях дополнительного образования будут вести преподаватели кафедры (доцент Людмила Александровна Дейнека, доцент Надежда Александровна Глухарёва, профессор Виктор Иванович Дейнека) в аудиториях и лабораториях университета.

Учащимся предстоят участие в олимпиадах и научных конференциях, в проектной деятельности под руководством преподавателей университета. Победителям и призёрам олимпиад и конференций начислят дополнительные баллы в соответствии со шкалой перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в НИУ «БелГУ», рассказали в вузе.

В класс принимаются школьники Белгорода и Белгородского района. Набор проводится по результатам обучения в 9 классе в соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 12.02.2015 г. № 524.

Приём документов будет осуществляться с 20 июня по 30 августа в школе № 4 Белгорода.

По организационным вопросам можно обращаться на кафедру общей химии НИУ «БелГУ» по телефонам: 8-910-224-91-69 (Тынянная Ирина Ивановна) и (4722) 30-11-68 (Ларионова Надежда Алексеевна), а также в саму школу к директору Самойловой Татьяне Николаевне или к завучу Князевой Татьяне Викторовне по телефону (4722) 32-52-18. Школа № 4 расположена по адресу: Белгород, ул. Победы, 78.