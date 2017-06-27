В Белгороде:

Хитрая система: белгородец взял кредит почти на 1,7 миллиона рублей и создавал фирмы-однодневки

16:14
27 Июня 2017
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Теперь он выплатит семьсот тысяч рублей за мошенничество в сфере кредитования.

Мужчина взял 1,7 млн рублей в «ВТБ-24» и Уральском банке реконструкции и развития. Затем с августа 2014 года по ноябрь 2015 он создавал фиктивные фирмы-однодневки, которые на самом деле не имели сотрудников, рабочих помещений и не выплачивали налоги.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ  «Мошенничество в сфере кредитования». Свердловский районный суд Белгорода признал его виновным. Ему назначили штраф в размере 700 тыс. рублей. Кроме того, он обязан вернуть 1,7 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Белгородской области.


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