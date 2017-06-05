Картинг-марафон на Кубок мэра в Белгороде выиграли «Вертикаль» и ЮЗГУ

09:59

Соревнования состоялись 3 июня на базе АСК «Вираж».

За главный приз боролись 13 любительских команд предприятий и организаций города.

В результате в группе «А» победила команда «ЮЗГУ». Второй стала команда «Технолог», а третьей – «Быстрый заём».

В группе «Б» лучшей стала команда от картинг-клуба «Вертикаль». Серебро досталось «БелОблПроекту», а бронза – команде «Управление капитального строительства Белгородской области».

Победители и призёры получили призы из рук ректора БГТУ им. В. Г. Шухова и председателя Белгородского городского совета Сергея Глаголева.

Организатором мероприятия выступили инженерно-гоночная команда БГТУ им. В. Г. Шухова Shukhov racing team, управление по физической культуре и спорту Белгорода и ООО «Шухов Моторс».

Фото пресс-службы администрации Белгорода и Shukhov racing team