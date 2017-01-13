В Белгороде:

Карантин продлили в школах Белгорода

17:55
13 Января 2017
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Зимние каникулы у белгородских школьников продлятся до 18 января. 

Соответствующее решение приняла мэрия в соответствии с рекомендацией регионального управления Роспотребнадзора. В официальном письме ведомство отметило прирост заболеваемости. За неполную текущую неделю по отношению к предыдущей он составил около 16 %.

Показатель заболеваемости достиг 86,08 %. Он выше недельного порогового уровня на 23,4 %.

По информации пресс-службы администрации Белгорода, в городе зафиксировано 3260 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. В возрастной группе от трёх до шести лет эпидемический порог превышен на 6,8 %.

Поэтому управление образования администрации Белгорода подготовило приказ о продлении зимних каникул до 18 января.

Напомним, ранее о возможном продлении карантина в школах областного центра сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.

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