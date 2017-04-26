«Калинов мост» в Белгороде продолжил свой «Сезон овец»

17:18

В рамках тура, посвящённого выпуску в конце декабря прошлого года 17 альбома группы, самобытная сибирская команда выступила на сцене Центра народного творчества.

Как любит с недавних пор повторять на концертах бессменный лидер коллектива Дмитрий Ревякин, «Калинов мост» уже более 30 лет занимается импортозамещением. Группа в своём творчестве смешивает фолк, рок, славянские и языческие образы, распевность и актуальный сегодня речитатив, старинные словечки и живые жаргонизмы нового века. Команда образовалась ещё в 1986 году, с первого состава сейчас играют Дмитрий Ревякин и ударник Виктор Чаплыгин.



Последний на сегодняшний день альбом «Сезон овец» вышел в конце прошлого года. Средства на его издание собирались вместе с поклонниками на одном из краудфайдинговых интернет-порталов. В альбом вошло 12 новых песен, часть из которых были представлены белгородской публике.

На концерте в Белгороде лидер команды предстал без ставшей уже иконической бороды. Зрители отметили, что Дмитрий помолодел, да и из выступления команды исчезла излишняя «древнерусская тоска».

Продолжая радовать белгородских любителей самобытной группы, прозвучали и композиции, популярность которых не подвластна времени: «Улетай», «Родная», «Девочка летом», «Сансара», «Камчатка». Порадовал Дмитрий Ревякин и любителей андеграунда русского рока, исполнив «Время колокольчиков» Александра Башлачёва, трибьют-альбом которого вышел в 2014 году, а автором этой идеи стал лидер «Калинова моста».

После концерта в Белгороде у группы намечены выступления в Москве и Подмосковье, а также на многочисленных летних байк- и рок-фестивалях, в том числе на «Нашествии».