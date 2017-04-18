«Калабашечка» проверила дорожное покрытие на улицах Белгорода

18:04

Ямы и неровности на проезжей части, которые были отмечены жителями Белгорода на «Карте убитых дорог», посетили представители проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ» и департамента городского хозяйства Белгорода.

«Калабашечка» – деревянный брусок размером 60х15х5 см. Это соответствует размерам ямы по ГОСТу, которую дорожный департамент или подрядчик должен отремонтировать в течение 10 дней после обращения. Правда, ответ на обращение может занимать до 30 дней, но в любом случае через 40 дней после вашей жалобы яма, в которую поместилась «калабашка», должна быть устранена.

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) создан для того, чтобы ремонтировать дороги с учётом мнения рядовых жителей городов. Потому что, как сказал участник «Дорожной инспекции ОНФ» Дмитрий Цопов, «часто в городах создаётся впечатление, что власти ездят совсем не по тем дорогам, по которым ездят обычные граждане». На сайте dorogi-onf.ru можно нанести на карту проблемные участки дорог, добавить фотографии, описать проблему и проголосовать. Если за участок дороги голосуют много людей, значит он требует первоочередного ремонта.

Участок по улице Садовой возле Дворца детского творчества испещрён ямами. За 10 минут по ним проехало две машины скорой помощи, водитель одной из которых спросил, когда будет отремонтирована дорога: «Это просто кошмар, что здесь творится! Два места такие – в ДНР и у нас, тут».

Руководитель департамента городского хозяйства города Белгорода Сергей Куликов рассказал, что эта дорога находится в числе 15 дорог, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году. Общая сумма бюджета на капитальный ремонт составила 322,2 млн рублей. Данный участок площадью 6500 м² от улицы Мичурина до улицы Павлова будет отремонтирован ко Дню города и потребует на это 7,8 млн рублей. Ямочному ремонту подлежит 27 тыс. м² дорог на сумму 20 млн рублей. На сегодня отремонтировано уже 10,5 тыс., к майским праздникам ремонт должен быть закончен. 50 дорог в Белгороде находится на гарантийном обслуживании подрядчиков.

У нас есть работающая система, есть планы по ремонту дорог, которые выполняются. Реализована система контроля. В Белгорблагоустройстве работают профессионалы, знающие своё дело. Дорожно-ремонтные предприятия проверены уже годами, мы в них полностью уверены. Сергей Куликов руководитель департамента городского хозяйства города Белгорода

Улица 3-го Интернационала стала примером того, как можно убрать ямы на дороге за один день. Утром белгородские активисты попросили «федералов» из ОНФ посмотреть эту улицу отдельно вместе с журналистами и представителями департамента городского хозяйства. Через час после посещения ямы у поворота на ДОСААФ начали заделывать. Успели ли до снега?

На этой дороге асфальт укладывается одним слоем на старую бетонную основу. Чтобы полностью решить проблему, нужно снимать всё дорожное покрытие и уже правильно, в три слоя уложить новый асфальт. Денег на это нет, поэтому жителям улицы придётся довольствоваться ежегодным ямочным ремонтом.

На Преображенской, 45 выбит асфальт вокруг канализационного люка. На пешеходном переходе по улице Попова возле центральной площади на дороге образовались колеи, превышающие требования ГОСТа, хотя грузовики там не ездят. Это только то, что показали журналистам и департаменту городского хозяйства. Всего же на сайте dorogi-onf.ru жители Белгорода отметили более 40 проблемных участков. В топе по голосованию идут улицы Некрасова, Студенческая, Садовая, Победы.

В рамках проекта специалисты посетили уже немало городов в 2017 году. В конце года будет сформирован новый рейтинг дорог городов России. Мы попросили Дмитрия Цопова оценить промежуточные результаты Белгорода.

По тому, что мы увидели в ЦФО на данный момент, Белгород занимает уверенное первое место по качеству дорог. Поэтому у вас мы можем уже обращать большее внимание на прилегающее к дорогам благоустройство – удобные спуски к переходам, знаки и ограждения возле школ и подобные вещи, о которых во многих городах нет смысла говорить – там дорог нормальных нет. Отвечающие за ремонт органы идут на диалог, обещают устранить проблемы. Даётся пятилетняя гарантия на дорожное полотно – к примеру, в Пятигорске – только один год. Есть однолетняя гарантия на ямочный ремонт. В Курске, где жители отметили 300 участков против ваших 40, такой гарантии не дают. Дмитрий Цопов участник «Дорожной инспекции ОНФ»

В Белгороде 611 км дорог. Из них 99 % – асфальтированные. Ещё около 400 км – межквартальные проезды и участки ИЖС. К сожалению, Белгород пока не попал в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», что помогло бы получать дополнительное финансирование и своевременнее устранять дефекты на дорогах.

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