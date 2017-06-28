Как выпускники – 2017: белгородцев приглашают попробовать свои силы в ЕГЭ этого года

12:48

Мероприятие состоится 29 июня в ЦМИ в рамках акции «Доступное ЕГЭ». Оно начнётся в 12:00.

Участникам предложат решить вариант контрольно-измерительных материалов ЕГЭ этого года. Единый государственный экзамен можно будет сдать по любому из десяти предметов.

Попробовать свои силы в ЕГЭ может любой желающий, говорят в пресс-службе департамента образования Белгородской области.

Организует акцию Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с Корпусом общественных наблюдателей российского Союза молодёжи и департаментом образования региона.