В Белгороде:

Как выпускники – 2017: белгородцев приглашают попробовать свои силы в ЕГЭ этого года

12:48
28 Июня 2017
240
0

Мероприятие состоится 29 июня в ЦМИ в рамках акции «Доступное ЕГЭ». Оно начнётся в 12:00.

Участникам предложат решить вариант контрольно-измерительных материалов ЕГЭ этого года. Единый государственный экзамен можно будет сдать по любому из десяти предметов.

Попробовать свои силы в ЕГЭ может любой желающий, говорят в пресс-службе департамента образования Белгородской области.

Организует акцию Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с Корпусом общественных наблюдателей российского Союза молодёжи и департаментом образования региона.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11608
Общешкольный выпускной отгремел в Белгороде
10939
Белгородка была замужем 50 лет и только после смерти супруга узнала о его второй жене
9682
Белгородское УФАС возбудило дело по кофейне «Комод»
9072
Жители дома на Бульваре Юности в Белгороде опасаются за собственную безопасность
7932
Евгений Савченко назвал топ-3 самых актуальных проблем людей
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика