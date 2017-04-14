Как проехать к кладбищу в Белгороде на Пасху и Красную горку

13:11

В мэрии утвердили схему движения транспорта к Ячнево на православные праздники 16 и 23 апреля.

На улице Портовой, которая ведёт к кладбищу, будет введено одностороннее движение транспорта. Это позволит автомобилям без помех добираться до парковки.





Движение транспорта по улице Менделеева и малой Богданке от улицы Железнякова до улицы Урожайной будет ограничено.

Власти просят водителей двигаться, подчиняясь указаниям сотрудников ГИБДД. При этом рекомендуется строгое соблюдение скоростного режима и дистанции, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.