В Белгороде:

Как проехать к кладбищу в Белгороде на Пасху и Красную горку

13:11
14 Апреля 2017
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В мэрии утвердили схему движения транспорта к Ячнево на православные праздники 16 и 23 апреля.

На улице Портовой, которая ведёт к кладбищу, будет введено одностороннее движение транспорта. Это позволит автомобилям без помех добираться до парковки.

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Движение транспорта по улице Менделеева и малой Богданке от улицы Железнякова до улицы Урожайной будет ограничено.

Власти просят водителей двигаться, подчиняясь указаниям сотрудников ГИБДД. При этом рекомендуется строгое соблюдение скоростного режима и дистанции, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

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