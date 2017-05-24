В Белгороде:

Кафе-шашлычная на улице Преображенской загорелось в Белгороде

15:25
24 Мая 2017
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Информация о возгорании появилась в 14:24.

Об этом по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили очевидцы.

Огнём охвачена кровля здания. Площадь возгорания составляет 120 м2.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области, в 15:05 пожарные объявили о локализации огня, в настоящий момент они тушат кровлю.

На месте происшествия работают огнеборцы из пожарно-спасательной части № 1.

Фото группы «Авто Белгород» из социальной сети «ВКонтакте»


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