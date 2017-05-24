Кафе-шашлычная на улице Преображенской загорелось в Белгороде
Информация о возгорании появилась в 14:24.
Об этом по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили очевидцы.
Огнём охвачена кровля здания. Площадь возгорания составляет 120 м2.
По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области, в 15:05 пожарные объявили о локализации огня, в настоящий момент они тушат кровлю.
На месте происшествия работают огнеборцы из пожарно-спасательной части № 1.
Фото группы «Авто Белгород» из социальной сети «ВКонтакте»