Кафе-шашлычная на улице Преображенской загорелось в Белгороде

15:25

Информация о возгорании появилась в 14:24.

Об этом по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили очевидцы.

Огнём охвачена кровля здания. Площадь возгорания составляет 120 м2.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области, в 15:05 пожарные объявили о локализации огня, в настоящий момент они тушат кровлю.

На месте происшествия работают огнеборцы из пожарно-спасательной части № 1.

Фото группы «Авто Белгород» из социальной сети «ВКонтакте»