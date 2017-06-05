Качество услуг по присмотру и уходу за дошкольниками обсудили в Белгороде

17:38

5 июня состоялось заседание экспертного совета при правительстве РФ с участием руководителя рабочей группы по социальной политике Сергея Рыбальченко. Мероприятие прошло на базе частного детского сада «Гудвин».

Ситуация в Белгороде

Обеспечение доступным дошкольным образованием – один из приоритетов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Существует указ президента, который предписывает, что все дети до трёх лет должны быть обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях в полном объёме. Следует отметить, что Белгород с этим справляется, то есть дети до трёх лет могут получить место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении. Вместе с тем есть две проблемы на сегодняшний момент: мы пока не можем в полном объёме обеспечить всех желающих до двух лет, а сегодня есть категория родителей, которые хотели бы отдать в дошкольные образовательные организации детей от полутора лет. Вторая проблема – даже для детей старше трёх лет мы не всегда можем предоставить место по микрорайону проживания, то есть предлагаем им места в тех детских садах, которые не заполнены, то есть в северной части города. Ольга Медведева

первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области

По её словам, эту проблему решает сектор частных детских садов. Такие учреждения создают конкуренцию муниципальным садам, развивая и совершенствуя услуги. При этом Белгород был одним из первых городов России, где стали появляться подобные учреждения.

В региональном правительстве уверены, что решить проблему и обеспечить необходимыми местами дошкольников можно, не только открывая новые места в муниципальных детских учреждениях или при реконструкции таких зданий, но также при поддержке предпринимателей в этой сфере. К примеру, на уровне муниципалитетов предоставляются субсидии негосударственным детсадам по компенсации затрат ЖКХ, так как предприниматель в полном объёме это бремя нести не может. В планах департамента образования по поддержке таких учреждений – помощь в аренде: частные детские сады размещаются либо на муниципальной площади, либо в коммерческих структурах. В последнем случае она составляет от 400 руб/м2 и выше.

Как отметила Ольга Медведева, некоторые негосударственные детские сады имеют лист ожидания. По её мнению, это говорит о востребованности тех услуг, которые предоставляют в этой организации, а также о качестве методик и технологий.

Сейчас такой период, когда в муниципальных детских домах выдают путёвки. Конечно же, самые маленькие – от полутора лет в муниципальные детские сады не попадают. Мамы и папы хотят выйти на работу, кто-то очень хочет, чтобы ребёнок быстрее социализировался и новые навыки получил, поэтому у родителей возникает вопрос, где им найти тот детский сад, который возьмёт ребёнка от полутора лет. Как вариант – частный детский сад. Ирина Борисова

руководитель Ассоциации частных детских садов

По её словам, частные детские сады в Белгороде – это та структура, которая чётко выработала принципы и правила своей работы. При этом они взаимодействуют с администрацией Белгорода, управлением образования и контролирующим органом – Роспотребнадзором. За деятельностью коллег следит и профессиональное сообщество.

В Белгороде действуют частные детские сады, у которых есть лицензия, подтверждающая их право осуществлять образовательную деятельность, а есть частные детсады, которые осуществляют деятельность по присмотру и уходу.

В чем разница между детским садом и организацией по присмотру и уходу?

Детский сад по присмотру и уходу может работать без получения лицензии на образовательную деятельность, то есть в таком случае он не имеет права обучать.

Талантливый педагог может, играя, дать ребёнку столько знаний, сколько ему пригодится вплоть до школы. У нас в Белгороде много организаций по присмотру и уходу, в которые родители водят детей и после трёх лет. Ирина Борисова

руководитель Ассоциации частных детских садов

В реестре частных дошкольных организаций Белгорода 45 учреждений, в которых воспитывается более 1,5 тыс. детей. 12 организаций из них имеют лицензию на образовательную деятельность. В прошлом году эта дюжина получила почти 25,5 млн рублей из бюджета области на реализацию образовательной программы.

Если предприниматель выбрал для своего направления услуги по педагогике Монтессори или Вальдорфскую педагогику, ему не имеет смысла получать образовательную лицензию на существующие стандартные программы. Ирина Борисова

руководитель Ассоциации частных детских садов

О новом проекте

Стандарт для детских садов по присмотру и уходу разработал совместно с экспертной группой Сергей Рыбальченко. Так как частные детские сады – это сфера предпринимательства, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ уверен, что бизнесмены только тогда заинтересуются и придут в эту среду, когда будут обеспечены хорошие условия для развития этого сектора.

Он предлагает ввести три стандарта «как механизмы правовых гарантий участников процесса». Первый – это стандарт социальных услуг присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. В это понятие входят объём и порядок предоставления услуг. Следующее – профессиональный стандарт специалиста по присмотру и уходу за детьми-дошкольниками. В этот пункт включены требования к уровню образования, компенсациям и навыкам специалиста. Третий стандарт качества услуги: это требования к качеству услуги в организациях и при индивидуальном предоставлении.

Если будет принят стандарт для учреждений по присмотру и уходу, то детские сады даже без лицензии смогут претендовать на господдержку.

Для лицензированных детских садов есть чёткие правила, а для организаций по присмотру и уходу – нет. Это ставит родителей в замешательство: в таких детских садах только кормят и гуляют с ребёнком?

Стандарт по присмотру и уходу постарается объять все направления жизнедеятельности в детском саду, который не имеет лицензии: развивающая, игровая деятельность, строгие требования к безопасности, а также другие сопутствующие требования. Ирина Борисова

руководитель Ассоциации частных детских садов

Примечательно, что специалисты обсудили этот вопрос с белгородскими предпринимателями.

Зерно всегда вырастает на той почве, которая готова к этому. Почему приятно работать с Белгородом? Потому что все зёрна-инновации, которые приходят, здесь находят встречный отклик, и мы достигаем успеха. Сергей Рыбальченко

руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ

Как выбрать частный детский сад

Не всегда у родителей получается устроить ребёнка в муниципальный детсад, который располагается в удобном районе, например, рядом с домом или работой одного из родителей. Или, наоборот, родитель не хочет отдавать ребёнка именно в это дошкольное учреждение (по разным причинам). В таких случаях мамы и папы выбирают частные детские сады, благо их достаточно в Белгороде.

На сайте управления образования в разделе «Дошкольные учреждения» есть пункт «Частные детские сады», где находится полный перечень всех частных дошкольных организаций Белгорода. Всего в реестре 45 детсадов. При этом попасть в этот перечень – несложно, но если дошкольного учреждения там нет – это повод задуматься, насколько безопасен выбранный детский сад.