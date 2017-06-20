К 1 сентября во всех школах Белгорода появится безналичная оплата питания

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Пилотный проект по внедрению безналичной оплаты школьного питания впервые реализовали на базе новой городской школы № 50. Его там запустили в середине апреля.

Суть проекта в том, что родители могут самостоятельно оплачивать питание ребёнка в школе через отделение или терминал любого банка или мобильное приложение. То есть им больше не придётся передавать ребёнку деньги в конверте, чтобы он отдал их классной руководительнице для оплаты питания. Это облегчает жизнь и учителя, так как через него не проходят наличные деньги, и комбината питания. Задача педагога – отметить в виртуальной школе присутствие ребёнка, а потом в талоне написать число питающихся. Затем по этим талончикам составляется реестр, и бухгалтерия комбината питания отслеживает количество школьников, получивших обеды.

В школах действует система предварительного накрытия столов, когда дети приходят на перемену в столовую, а для них уже готовы обеды. Теперь эта система автоматизирована.

У нас, в школе № 50, сейчас опробована система безналичного расчёта. Везде есть трудности, но в общем система работает хорошо. Теперь мы, заведующие производством, не сталкиваемся с наличными деньгами. Картинка получилась очень хорошая. Мы отработали апрель и май. Некоторые родители перечислили даже больше средств, чем нужно. Они останутся на личном счёте каждого ребёнка на следующий год, с 1 сентября они могут быть ими использованы. Ирина Гришанова

завпроизводством столовой школы № 50

При этом трёхсторонние договоры между родителями, школой и комбинатом школьного питания предусматривают задержку по оплате в три дня. Таким образом, родитель может заранее оплатить питание или немного задержать.

Современная школа уже давно перестала быть местом, где дети получают только образование. Это территория воспитания, территория сохранения здоровья и, безусловно, в школе дети проводят очень много времени, поэтому вопрос организации питания важен. Традиционно в Белгороде горячим питанием охвачены не менее 90 % детей, и мы стараемся вовлекать всё больше деток. Вопрос оплаты питания всегда оставался достаточно проблемным: наличные деньги у детей, которые они могут донести до школы, а могут заскочить в киоск и купить что-то вредное. В этом году мы решили попробовать ввести безналичную оплату питания. Ирина Гричаникова

руководитель управления образования администрации Белгорода

По её словам, с сентября текущего года все городские школы перейдут на безналичную оплату питания. Программный продукт готов, апробация прошла на базе школы № 50.

Ирина Гричаникова рассказала, что за всё время пилотного проекта не было ни одного технического сбоя, вопросы возникали только с идентификацией денег, то есть когда родитель оплатил обед, но не вписал фамилию и имя ребёнка, его класс. Для того, чтобы родители привыкли к новой системе, потребовалась всего неделя, причём новой системой они довольны.

Безналичный расчёт школьного питания – очень хорошая идея. Теперь я могу быть уверена в том, что мой ребёнок получит горячее питание и не потеряет деньги по пути в школу. Я могу, не выходя из дома, оплатить это питание либо через Сбербанк Онлайн, либо распечатать квитанцию через виртуальную школу и оплатить её в любом отделении банка, в любом терминале. Действительно, очень удобно. Инна Кириченко

мама четвероклассницы

Положительный результат этого эксперимента повлиял даже на то, что количество питающихся в школе возросло. Если ребёнок заболел или по какой-то другой причине не пришёл в школу и не пообедал, деньги сохраняются. Родители их могут потом использовать или вернуть себе.

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