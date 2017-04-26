В Белгороде:

Из-за парада школьников в честь Дня Победы шесть улиц Белгорода будут перекрыты 29 апреля

12:12
26 Апреля 2017
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Распоряжение подписал глава города 25 апреля.

29 апреля в Белгороде состоится парад военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и кадетских классов школ Белгородской области, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно документу, с 23:00 28 апреля и до 15:00 29 апреля остановка и стоянка автомобилей будут под запретом на улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковской), на улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской), по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Победы), от улицы Попова до Театрального проезда в районе здания правительства Белгородской области, по Свято-Троицкому бульвару (от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда), по улице Победы (от улицы Попова до Театрального проезда) и по Гражданскому проспекту (от улицы Н. Чумичова до улицы Попова).

С 09:30 29 апреля и до окончания парада проезд транспорта ограничат на улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковской), на улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской), по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Победы), по Свято-Троицкому бульвару (от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области и от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда), по Гражданскому проспекту (от улицы Н. Чумичова до улицы Попова) и по улице Победы (от улицы Попова до Театрального проезда).

Объездной маршрут водителям предлагают проложить по проспекту Б. Хмельницкого и улице Н. Чумичова.

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