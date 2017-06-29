История про белгородскую студентку и непрошеную страховку к билету с автовозкала

18:23

Руководитель белгородского управления федеральной антимонопольной службы Сергей Петров рассказал про одно громкое дело в отношении автовокзала Белгорода.

Было громкое дело, когда автовокзал продал студентке билет и страховку, которую она не просила. Мы выявляли соглашения со страховой компанией. Автовокзал штраф частично заплатил. Сергей Петров

руководитель Белгородского УФАС

Эта страховая компания зарегистрирована в Московской области, но её не нашли даже судебные приставы.

При этом судебные споры с автовокзалом и антимонопольном ведомством, по словам Сергея Петрова, идут на протяжении нескольких лет.

За это время успело измениться законодательство, и Арбитражный суд Белгородской области изменил штраф Белгородского УФАС на сумму 300 тыс. рублей на предупреждение.