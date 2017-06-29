В Белгороде:

История про белгородскую студентку и непрошеную страховку к билету с автовозкала

18:23
29 Июня 2017
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Руководитель белгородского управления федеральной антимонопольной службы Сергей Петров рассказал про одно громкое дело в отношении автовокзала Белгорода.

Было громкое дело, когда автовокзал продал студентке билет и страховку, которую она не просила. Мы выявляли соглашения со страховой компанией. Автовокзал штраф частично заплатил.

Сергей Петров
руководитель Белгородского УФАС

Эта страховая компания зарегистрирована в Московской области, но её не нашли даже судебные приставы.

При этом судебные споры с автовокзалом и антимонопольном ведомством, по словам Сергея Петрова, идут на протяжении нескольких лет.

За это время успело измениться законодательство, и Арбитражный суд Белгородской области изменил штраф Белгородского УФАС на сумму 300 тыс. рублей на предупреждение. 


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