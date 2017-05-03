Интерактивная раскраска «Я люблю Белгород» развернётся в парке Победы 6 мая

16:25

Жителей и гостей города приглашают на Открытый городской арт-фестиваль.

Мероприятие, организованное управлением культуры администрации Белгорода и выставочным залом «Родина», пройдёт в областном центре в четвёртый раз и по традиции объединит множество направлений творческой жизни города. В этом году участниками арт-фестиваля станут более 100 авторов.

6 мая на площадке у сцены в парке Победы гостям фестиваля откроется мир живописи, графики, перфоманса и музыки. Основными тематическими направлениями мероприятия станут «Городская среда», «Старый и современный Белгород», «Город и горожане». Помимо этого здесь будут представлены разделы «Живопись», «Графика», «Художественная фотография», «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство».

В рамках арт-фестиваля подготовлены большое количество разнообразных мастер-классов (от граффити до разных видов рукоделия), студенческий пленэр, фотовыставка и выставка работ белгородских художников.

Запланировано проведение образовательной программы и выступление различных музыкальных и танцевальных коллективов. Приятным сюрпризом для жителей города станет огромная интерактивная раскраска «Я люблю Белгород».

Завершится арт-фестиваль выступлением известной белгородской рок-группы «Кольцо Нибелунга».

Он будет работать с 11:00 до 19:00, рассказали в выставочном зале «Родина».