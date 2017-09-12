Инструкция к применению: что делать, если у вас плохой капремонт

10:58

В «Чёрный список» информационного агентства «Бел.Ру» периодически обращаются белгородцы, недовольные качеством капремонта. Куда обращаться и кому жаловаться в таких ситуациях выяснял наш корреспондент.

Ситуацию решили рассмотреть на примере капитального ремонта дома № 4 на Бульваре первого Салюта, о котором мы не так давно писали. После выполненного год назад капремонта жильцы жаловались на залитые квартиры, лужи на крыше, подтёки отделки, оставшуюся без замены и неокрашенную газовую трубу, которая проходит через закрытые балконы… И это не весь список претензий.

К слову, наряду с «Чёрным списком» ИА «Бел.Ру» с этими жалобами жители проблемного дома одновременно обратились в региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.

Редакция, в свою очередь, обратилась к независимому эксперту и по его рекомендации составила информационный запрос в Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Ответ не заставил себя долго ждать.

Что входит в понятие «капитальный»

В Минстрое готовят документ, в котором пропишут конкретный перечень работ по капитальному и текущему ремонтам. Это связано с тем, что до сих пор нет никаких нормативов и стандартов, которые поясняли, какие именно работы следует относить к каждому из названных видов ремонта. Речь идёт о зоне ответственности, если текущий ремонт проводит управляющая компания, то за капремонт отвечает региональный оператор.

В ведомстве пока не говорят о деталях документа. Но как информирует «Российская газета», в минстрое в разъяснительном письме по двум видам ремонта текущим ремонтом называют такой ремонт, который производится «с целью восстановления исправности или работоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением его составных частей ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и технической документацией». А капремонт – если надо заменить (восстановить) строительные конструкции, инженерные коммуникации или их элементы.

Но вернёмся к дому № 4 на Бульваре первого Салюта. Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставил в редакцию целую стопку документов: копии договоров, смет, актов, пояснительные записки. После ознакомления с ними сложилась следующая картина.

В рамках капремонта многоквартирного дома №4 на Бульваре первого Салюта были выполнены: ремонт фасада, его утепление, ремонт крыши, подвальных помещений и главное – инженерных систем. Что касается подъездов, согласно Жилищному Кодексу РФ, их ремонт входит в перечень текущих работ и к капремонту никакого отношения не имеет.

Капремонт в цифрах

Стоимость ремонтных работ в рассматриваемом доме по договору подряда составила 12 481 000 рублей. На сайте мэрии в перечне домов, подлежащих в 2016 году капитальному ремонту, фигурировала иная цифра – 16 567 578 рублей. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это сумма капремонта до аукционных торгов, в которых участвует подрядчик. После конкурса сумма меняется. В нашем случае разница между максимальной суммой за ремонт и суммой по договору составила 4 086 578 рублей.





Итак, на ремонт фасада планировали потратить 12 481 00 рублей, но в период проведения капремонта в сметной документации произошли изменения: рабочим удалось сэкономить 9 704,63 руб. Таким образом, общая стоимость по факту выполненных работ составляет 12 471 295,37 руб., значилось в ответе на запрос. Все суммы включают НДС 18 %.

Есть первоначальная стоимость ремонта многоквартирного дома. Делаются сметы, оформляются дефектные ведомости, которые подписываются жильцами, и когда работы выполняются по факту, объёмы корректируются либо в большую, либо в меньшую сторону. Здесь получилась экономия за счёт того, что объёмы были указаны больше, чем нужно. Мы выезжаем на контрольные замеры, например, на крышу был отведён один объём материалов, а было потрачено меньше, мы это не оплачиваем. Так же и с ремонтом фасада и прочее. Это не значит, что мы экономим на качестве материала. Леонид Белоковаленко

исполнительный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области

В соответствии с договором подряда № КР-16-19 от 17 марта 2016 года капремонт на Бульваре первого Салюта, дом № 4 выполняла подрядная организация ООО «Строительно-Монтажное Предприятие». Его директор – Наталья Путятина. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, эта подрядная организация продолжает свою деятельность и выполняет работы по капремонту общего имущества многоквартирных домов в Белгородской области.

Как работает система

После того, как рабочие заканчивают капительный ремонт, его проверяет комиссия. В состав комиссии по приёмке входят представители управления капремонта, департамента городского хозяйства, регионального департамента ЖКХ, Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, городского жилищного фонда, Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, управляющей компании МКД, подрядной организации (которая и делала ремонт) и представитель собственников жилья. Если есть нарушения, составляется дефектная ведомость. Отметим, что подрядная организация даёт гарантию качества капремонта на пять лет.

Кто за всё ответит?

Контролирует качество капремонта 2014-2016 годов в регионе специальная комиссия из представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, Технического заказчика, подрядных организаций, собственников квартир, центра общественного контроля в сфере ЖКХ и управляющих компаний. Ежегодно они проверяют дома на наличие дефектов после ремонта.

Ежегодно комиссия выезжает на каждый дом, прошедший капительный ремонт, слушает людей, какие есть сложности, и даёт предписания на их устранения. Леонид Белоковаленко

исполнительный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области

«В ходе комиссионной проверки указанного дома были составлены акты с указанием выявленных замечаний (дефектов)», – пишут в ответе на запрос.

После проверки подрядчикам было дано поручение – устранить дефекты до 15 сентября.

Как собственники квартир могут контролировать капремонт?

Собственники жилья вправе контролировать процедуру проведения капитального ремонта, а также его качество. Чтобы владеть ситуацией, они вправе требовать у управляющей компании дефектную ведомость дома, смету к ней и акт выполненных работ. В этих документах прописано, какие объёмы работ произведены. Напомним, как поэтапно происходит процедура капитального ремонта:

Составление дефектной ведомости. В этом документе фиксируются объёмы работ, которые необходимо выполнить. Ведомость утверждается заказчиком и согласовывается с подрядчиком, который готов выполнить данный объём работ. Заказчиком в данном случае являются жильцы дома, либо от лица жильцов управляющая компания или товарищество собственников жилья. После согласования ведомости на фиксированный объём работ накладывается смета и определяется стоимость капремонта. Сопоставляются объёмы запланированных работ и выделенных на капремонт средств. На этом этапе решается вопрос, с какими работами можно повременить, а что крайне необходимо выполнить сегодня. После данной оптимизации получаем откорректированную дефектную ведомость, по которой есть финансирование. И только после этого может быть заключен договор с подрядчиком, принимающим на себя обязательства выполнения утверждённых работ.

Если комиссия дефекты не выявила, собственники жилья вправе обратиться с жалобами в Фонд содействия реформированию ЖКХ и в департамент жилищно-коммунального хозяйства.

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