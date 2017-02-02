Имущество управляющей компании аэропорта Белгорода продадут по рыночной цене в 5,6 миллиарда рублей

16:06

Комитет кредиторов признанного банкротом АО «Воздушные ворота Белогорья» утвердил порядок продажи имущества компании.

Активы акционерного общества представят на торгах в 17 лотах. Один лот – это 453 объекта движимого и недвижимого имущества, остальные – дебиторская задолженность 16 компаний.

Одной из самых дорогих позиций стало право долгосрочной аренды земельного участка аэропорта в 1,5 млн квадратных метров, стоимость которого определена в 2,5 млрд рублей. В целом цена первого лота, куда входит аэровокзальный комплекс за 793 млн рублей, составляет 5,59 млрд рублей. Стоимость остальных лотов составляет в общей сложности 2 млн рублей, сообщает Abireg.

Торги должны состояться не ранее 30 дней после публикации порядка продажи имущества (1 февраля) на площадке «Система электронных торгов имуществом».

Напомним, АО «Воздушные ворота Белогорья» признано банкротом в октябре 2016 года. Долг компании составляет более 2 млрд рублей. При этом торги принадлежащих правительству области 46,65 % акций управляющей компании аэропорта Белгорода стоимостью 649,9 млн рублей уже трижды признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.