В Белгороде:

III областной фестиваль финской ходьбы прошёл в Белгороде

22:18
27 Мая 2017
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27 мая на площадке ЦМИ состоялся фестиваль финской ходьбы, который собрал 256 участников.

Финская ходьба с палками — это спортивная ходьба, при которой надо использовать специальные палки, похожие на лыжные. Техника предельно проста – движение тела, как при ходьбе, но немного интенсивней.

Появившийся относительно недавно, этот вид спорта не без причин увлёк многих жителей города. В 2015 году была создана Белгородская региональная общественная организация «Объединение любителей финской ходьбы», которая активно занимается продвижением данного вида спорта. Для привлечения людей к здоровому образу жизни каждый год проводят фестиваль.

В этом году в нём приняли участие клуб здоровья «Золотой фазан», санатории «Красиво» и «Дубравушка», команды районов области.

Довольно непродолжительное время развивается этот вид физической активности, и очень многое поменялось. Теперь уже во всех парках, на улицах ходят люди и не вызывают такого удивления со стороны окружающих. Это воспринимается, как норма жизни, поэтому я думаю, что пройдёт какое-то время, и эта ходьба будет не финской, а русской.

Олег Сердюков

начальник управления физической культуры и спорта

На сегодняшний день доказано, что эта прогрессивная ходьба на 46 % эффективнее обычной ходьбы или бега трусцой, а потому заниматься подобным фитнесом рекомендуется абсолютно всем, независимо от возраста и физической подготовки.

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