В Белгороде:

ИА «Бел.Ру» лучше всех написало о молодёжи Белгорода в 2017 году

17:38
06 Сентября 2017
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Информационное агентство завоевало первое место в конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности администрации Белгорода.

I место в номинации «Город молодёжи» получила публикация Валерии Чирах «Аэротруба в Белгороде: безопасный экстрим для тех, кто не готов к парашюту».

На конкурс представили 256 работ. Победителей и призёров определили в пяти номинациях. Впервые вручили специальный приз «Городская МедиаСреда». Подготовил свою награду и факультет журналистики НИУ «БелГУ»: приз «За русский профессиональный» вручила и.о. декана факультета Светлана Ушакова.

Награждение победителей приурочили к Международному дню солидарности журналистов. Получить полную информацию о победителях конкурса можно из распоряжения администрации Белгорода.


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