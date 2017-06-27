Губернаторские премии «Молодость Белгородчины – 2017» вручили в Белгороде

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Её лауреатами стали 25 белгородцев.

Торжественная церемония вручения премии состоялась 27 июня в Белгородской государственной филармонии.

В этом году на премию ежегодного областного молодёжного конкурса в области культуры, искусства и литературы талантливые белгородцы подали 74 работы. Проекты принимались в десяти номинациях: «Вокальное искусство», «Инструментальное творчество», «Хореография», «Художественная фотография и видеотворчество», «Театральное искусство», «Архитектура, скульптура, живопись», «Литература», «Декоративно-прикладное творчество», «Авторская шоу-программа», «Лучший социально-культурный проект».

Те успехи, которые происходят на белгородской земле, предстоит продолжить и закрепить именно вам. Как здорово, что вы занимаетесь творчеством, ведь это даёт возможность раскрасить жизнь. Сегодня общество нуждается в человеке, который воспринимал бы окружающий мир в единстве эмоционального и рационального. Творчество украшает жизнь. Сергей Курганский

начальник управления культуры области

В результате жюри определило 25 победителей. Лауреатов премии первой степени наградил заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, начальник управления культуры области Сергей Курганский. Лауреатов второй премии – начальник управления молодёжной политики области Андрей Чесноков.

Директор белгородского ЦМИ, председатель регионального отделения «Российского союза молодёжи» Константин Курганский и директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха поздравили лауреатов третьей премии.

Мы участвовали в номинации «Лучший социально-культурный проект». У нас, в Борисовке, успешно реализуется проект «Клуб русских народных игр ‟Завалинки„», где через призму игр благодаря волонтёрам мы знакомим население с русскими народными традициями. Мы сразу решили, что если что-то получим, то потратим премию только на развитие клуба, потому что он у нас пользуется большой популярностью в районе. Мы купим новые костюмы и инвентарь. Юлия Кальницкая

лауреат премии «Молодость Белгородчины – 2017»

За каждым из вас большие творческие коллективы, а значит, сфера культуры и искусства в нашем регионе будут совершенствоваться и идти вперёд. Мне радостно за то, что каждый из вас имеет в душе тёплые чувства и готов делиться ими со всеми окружающими. Андрей Чесноков

начальник управления молодёжной политики области

Музыкальные подарки для лауреатов премии подготовили сами победили областного молодёжного конкурса в области культуры, искусства и литературы.

Огромное удовольствие – в течение года работать вместе с вами над реализацией самых смелых проектов в Центре молодёжных инициатив. Российская государственность держится на нескольких столпах: великий русский язык, наша славная история и наша культура, неотъемлемой частью которой являетесь вы. Я искренне желаю вам, как поётся в одной хорошей песне, чтобы вы были счастливы, пусть все ваши дни будут ясными, ваши чувства сильными, дела красивыми, а сердца достойны любви. Константин Курганский

директор белгородского ЦМИ, председатель регионального отделения «Российского союза молодёжи»

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