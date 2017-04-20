Групповое заболевание острой кишечной инфекцией зарегистрировали в 20-й школе Белгорода

12:09

Болезнь была официально установлена у восьми школьников. Прокуратура провела внеплановую проверку.

Выяснилось, что клинические проявления болезни возникли у детей одновременно. Это говорит о том, что инфекция попала в их организм с пищей. Все пострадавшие питались в столовой учебного заведения.

В школьном пищеблоке сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения санитарного законодательства. Бактерии группы кишечной палочки были зафиксированы в 34 % взятых смывов, условно-патогенная флора зафиксирована в 10 % смывов.

Персонал пищеблока школы также проверили на инфекции, результат, в отличие от детей, оказался отрицательным.

Нативный материал, взятый у заболевших школьников, отправлен в лабораторию научно-исследовательского института Роспотребнадзора. Учебное заведение вновь заработало после проведения дезинфекции, сообщает пресс-служба областного управления ведомства.