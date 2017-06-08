В Белгороде:

Град размером со сливу выпал в Белгороде

21:29
08 Июня 2017
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8 июня в областном центре прошёл ливень с крупным градом, заливший город и помявший массу автомобилей. 

Непогода накрыла Белгород ближе к вечеру. Многие пешеходы «заработали» синяки, улицы затопило, а пользователи социальных сетей начали массово выкладывать фотографии гигантских градин и помятых градом машин.

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, 9 июня в регионе также ожидаются сильные дожди, грозы, град со шквалистым ветром до 23 м/с.

Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте и строго соблюдать правила дорожного движения, а также парковать машины вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

В случае беды звоните по телефону «112» или (4722) 39-99-99.

Фото и видео группы «Белгород Авто» в социальной сети «ВКонтакте»


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