В Белгороде:

Горячая вода вернётся к жителям Харьковской горы в Белгороде

16:48
23 Мая 2017
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Потребителям котельной «Западная» и ряда маленьких котельных вернут горячую воду 24 мая, а котельная «Сокол» – 25 мая.

По результатам первого этапа гидравлических испытаний заменено порядка 100 м трубопровода (в однотрубном исчислении). Подключение жилых домов к системе централизованного горячего водоснабжения и наладку необходимых параметров коммуникаций будут производить представители жилищных организаций.

Следующий этап отключения горячей воды ждёт потребителей Белгородской ТЭЦ (центральная часть Белгорода) с 13 по 26 июня, сообщает пресс-служба «Квадры».

Подробнее с графиком отключения можно ознакомиться здесь.


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