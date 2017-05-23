Горячая вода вернётся к жителям Харьковской горы в Белгороде

16:48

Потребителям котельной «Западная» и ряда маленьких котельных вернут горячую воду 24 мая, а котельная «Сокол» – 25 мая.

По результатам первого этапа гидравлических испытаний заменено порядка 100 м трубопровода (в однотрубном исчислении). Подключение жилых домов к системе централизованного горячего водоснабжения и наладку необходимых параметров коммуникаций будут производить представители жилищных организаций.

Следующий этап отключения горячей воды ждёт потребителей Белгородской ТЭЦ (центральная часть Белгорода) с 13 по 26 июня, сообщает пресс-служба «Квадры».

Подробнее с графиком отключения можно ознакомиться здесь.