В Белгороде:

Горожанам предлагают передать книги в сёла Белгородской области

10:08
18 Апреля 2017
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Акция пройдёт в рамках «Библионочи – 2017».

Белгород присоединился к всероссийской акции Общественной палаты РФ #АгроМания. Цель мероприятия – восполнить дефицит книг в сёлах.

В ночь с 21 на 22 апреля все желающие могут принести книги в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку. Специально для этого там будет установлен стеллаж.

Акция бессрочная, поэтому литературные издания можно принести и в другое время. В таком случае сдать книги можно на кафедру регистрации читателей, расположенной на первом этаже библиотеки.

По информации пресс-службы Общественной палаты региона, белгородцы уже сдали более 240 книг, причём 95 % из них составляет художественная литература. Именно такие книги и заказывают сельские библиотеки.

Акция по сбору книг – бессрочная. Надеемся, что она поможет сельским библиотекам пополнить свои фонды востребованной у читателей литературой.

Надежда Рожкова
директор государственной универсальной научной библиотеки, член Общественной палаты области

Отметим, что в рамках акции можно также выписать журналы для сельских библиотек.

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