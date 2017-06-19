Конкурс детских колясок «Первый экипаж» собирает участников в Белгороде

15:08

Мероприятие состоится 8 июля в 12:00 на территории Белгородского Арбата.

Ежегодный конкурс приурочен к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Участниками конкурса могут стать белгородские родители с детьми в возрасте до четырёх лет. При этом минимальное число участников от семьи – один родитель и один ребёнок, максимальное не оговаривается.

Конкурс проводится по трём номинациям: «Спецмашина», «Наш весёлый тарантас» и «Кукольная коляска». Предполагается ещё одна специальная номинация для детей в возрасте от двух до девяти лет, которые будут украшать игрушечную коляску.

Условия конкурса – участники тематически оформляют детскую коляску, затем вместе с ней шествует в параде колясок и презентуют её перед членами жюри. Рассказать о выбранном образе и дизайне можно в свободной форме, в том числе в форме стихотворения, басни, сказки и песни.

Заявки принимаются до 4 июля по адресу электронной почты управления молодёжной политики umpbel@mail.ru или по телефону (4722) 33-64-97, факсу 35-31-17.

Обязательным условием для всех участников является регистрация и подача заявки на сайте АИС «Молодёжь России», сообщили в пресс-службе мэрии.

Организует конкурс управление молодёжной политики администрации Белгорода.



