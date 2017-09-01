Горького 66: здесь что-то решается лишь после очередного письма президенту?

18:22

Без малого 200 жильцов бывшего общежития по улице Горького в Белгороде более полугода ждали, пока управляющая компания укомплектует их кухни новыми газовыми плитами взамен отключённых старых.

История длится с 1 февраля 2017 года. В тот день прибывшие на вызов специалисты аварийной бригады городской газовой службы отключили большую часть плит на общих кухнях пятиэтажного многоквартирного дома. Оставили только шесть из 18 на трёх этажах.

Причина отключения – утечка газа на плитах, давно выработавших гарантийный срок.

Куда бы ни обращались жильцы дома, дело с мёртвой точки не сдвинулось до тех пор, пока не было составлено коллективное письмо на имя президента.

Лиха беда начало

Первые новые плиты взамен отключённых устаревших управляющая компания «ЖилСервис» поставила жильцам дома только во второй половине мая после предписания управления государственного жилищного надзора Белгородской области. Окончательный срок, до которого было необходимо укомплектовать кухни плитами, – 28 июля 2017 года. И с момента установки последних плит необходимо было приобрести ещё три – на 4 и 5 этажи. Однако предписание выполнено не было, и Наталья Марченко (представитель инициативной группы жильцов этого дома) в очередной раз обратилась в редакцию, посетовав, что управляющей компании никто не указ.

После звонка девушки мы направили редакционный запрос руководителю ООО «УК ЖилСервис». Прежде всего, поинтересовались, когда будет выполнено предписание жилнадзора об укомплектовании общих кухонь плитами. Пользуясь случаем, задали ещё несколько вопросов, озвученных жильцами дома. Например, ожидается ли ремонт кухонных помещений с заменой протекающих труб и раковин, установленных в далёком 1980-м году? Предвидится ли ремонт кровли, которая при каждом дожде даёт течь? И могут ли жильцы дома в ближайшее время рассчитывать на ремонт расположенных в подвале душевых комнат, а также лестничных площадок и коридоров?

Ответ не заставил долго ждать и был весьма лаконичным, в чём можете убедиться сами.





Что касается ремонта крыши. Судя по электронному паспорту дома, размещённому на сайте УК, её капитально отремонтировали в 2010 году. Подрядная организация ООО «Стройремсервис» дала на неё гарантию 15 лет. Так почему бы не обратиться к подрядчику за гарантийным обслуживанием?

В тот день, когда был получен ответ от директора УК, мы связались с Натальей и изложили его суть. Реакция была незамедлительной. Девушка решила в четвёртый раз написать президенту.

Я уже обращалась к Вам за помощью. Спасибо, что посодействовали нам в решении вопроса по отключению газовых плит. Нам укомплектовали полностью 1, 2 и 3 этажи. Осталось поставить 2 новые газовые плиты на 4 этаже и одну – на 5 этаже. Сегодня 11 августа 2017 года, и газовых плит до сих пор нет. У меня есть официальный ответ из Управления государственного жилищного надзора Белгородской области от 29.06.2017 года №4297, подписанный начальником управления М. Бредихиным. В нём указано, что Управляющая организация ООО УК «ЖилСервис», директором которой является Щербаченко Андрей Евгеньевич, должна наш дом полностью укомплектовать новыми газовыми плитами в срок до 28 июля 2017 г. Почему снова продолжаются нарушения, и кто за это будет нести ответственность? Я понимаю, что снова нужно Вам писать, чтобы проблема решилась полностью. Наталья Марченко жительница дома №66 по ул. Горького

Из управления президента РФ по работе с обращениями граждан по отлаженной схеме письмо Натальи перенаправили в правительство Белгородской области. Благодаря ли этому, или по какой-то другой неведомой нам причине, но 24 августа управляющая компания «ЖилСервис» предоставила недостающие газовые варочные поверхности.

«У меня хорошая новость. Нам поставили 3 плиты: на 4 этаже – две и на 5 этаже – одну. Но отключили у нас на втором этаже старую двухконфорочную плиту. Теперь ждём, когда нам купят новую газовую плиту», – написала Наталья в тот же день.

Подытожим?

В предыдущем материале мы вели подсчёты, пытаясь переложить ситуацию в формулировки математических задач. Сегодня, по прошествии семи месяцев, можно смело сказать, что взаимоотношения между жильцами многоэтажки и обслуживающей дом управляющей компанией не поддаются никакой логике. Деньги за содержание жилья платят исправно, а как оно содержится – видно невооружённым взглядом.

И если с ремонтом лестничных клеток всё понятно – его остаётся ждать минимум семь – максимум девять месяцев – то с проведением капремонта пока полное непонимание. Ежели рассматривать его в порядке общегородской очерёдности, то запланирован он на 2025-2027 годы. А если жильцы намерены поторопить ход событий, то могут уже хоть завтра начать собирать необходимые документы, чтобы заявиться до середины лета 2018 года в график капремонтов на 2019-й. Но это при условии, что комиссия сочтёт перенос сроков на более ранний период обоснованным.

А что сейчас? Последовать рекомендациям директора УК «ЖилСервис» и строчить заявки. А если не поможет, обратиться в надзорные органы, департамент ЖКХ, ну или снова к президенту.